Зеленский наметил стратегию военной безопасности Украины

Указом президента Украины Владимира Зеленского утверждена стратегия военной безопасности Украины.

Она предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.

При этом данная стратегия не предусматривает достижения военного паритета с Россией.

«Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией», — приводит ФАН текст документа оборонного планирования, коим является стратегия военной безопасности.

Кроме того, отмечается, что стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства.

Из документа также следует, что реализация стратегии будет способствовать приобретению членства в НАТО и «возвращению» Крыма.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда россиян и российских компаний. Санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

Также ridus.ru писал о том, что депутат Верховной Рады Украины призвал граждан страны «запасаться попкорном» после появления в Сети ролика бывшего президента Петра Порошенко, в котором, по мнению парламентария, политик «доносил» на действующего главу государства Владимира Зеленского американским властям.

