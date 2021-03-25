найти ×
   
  • USD
    76.17
  • EUR
    89.98
СохранитьСохранено0
×

104023

Составлен рейтинг лучших альтернатив южным оздоровительным курортам

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Названы лучшие альтернативы южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка.

Список возглавили Московская область, Алтайский край, Татарстан, Тюменская область и Карелия.

В топ-10 также вошли Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.

Самые низкие цены предлагают санатории Татарстана, в которых за проживание, питание и лечение придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки.

Дороже всего обойдется оздоровление в санаториях Ленинградской области (4300 рублей) и Алтайского края (4150 рублей).

В подмосковных санаториях на отдых и лечение по программе кешбэка туристы потратят в среднем 3120 рублей в сутки.

Как писал ранее ridus.ru, по итогам опроса пользователей соцсетей, приуроченного ко Всемирному дню психического здоровья (10 октября), выяснилось, где в России лучше всего укреплять нервную систему. Оказалось, что большинство россиян (38,24%) предпочитают лечить нервы в Крыму.

Крым также возглавил рейтинг самых популярных лечебных курортов в России.

Кроме того, были названы самые популярные оздоровительные курорты страны. Этот список возглавили санатории Краснодарского края.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления
6122588читать позжечитаю позже
История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
107474читать позжечитаю позже

главное


Юмор
Раскрываем секреты: дом каждого кота должен быть в коробке

Жаль, что не всегда он туда влезает.

309211читать позжечитаю позже

Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце04 марта

Люди, не бросайте своих друзей!

60134409читать позжечитаю позже