Еще в одном американском штате отменили смертную казнь

Решение об отмене смертной казни приняли власти американского штата Вирджиния.

Ее заменят пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

Об этом сообщил в Facebook губернатор штата Ральф Нортэм.

В результате Вирджиния стала 23-м штатом, отказавшимся от смертной казни. Примечательно, что именно Вирджиния лидировала в США по числу проведенных в исполнение смертных приговоров. За всю историю в этом штате казнили почти 1,4 тысячи человек.

В январе нынешнего года более ста американских правоохранителей, прокуроров, судей и сотрудников Минюста США призвали президента США Джо Байдена отменить смертную казнь в стране на федеральном уровне. Как отмечает «РИА Новости», американский лидер в ходе своей предвыборной кампании высказывался за отмену данного вида наказания осужденных.

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Напомним, смертные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не приводились в исполнение в США на протяжении 17 лет. Они возобновились только в середине июля 2020 года по решению Верховного суда. С тех пор были казнены восемь осужденных.



Как сообщал ridus.ru, американца Орландо Холла казнили 21 ноября спустя 26 лет после вынесенного ему смертного приговора. В 1994 году его признали виновным в соучастии в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.

В декабре прошлого года омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер призвала Вашингтон восстановить мораторий на смертную казнь. Она выразила свое сожаление по поводу пяти запланированных и восьми уже осуществленных в 2020 году в США казнях. По ее словам, применение смертной казни противоречит общемировым трендам. Она все чаще отменяется, а продолжают ее применять менее 60 стран.