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Полет космонавтов к Луне сначала проверят на ученых

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© Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

© Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

В середине апреля начнется эксперимент по имитации полета к Луне на космическом корабле «Орленок».

Участие в нем примут четыре мужчины и две женщины — сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.

На них планируется проверить, как будут себя чувствовать люди во время полета.

Эксперимент продлится две недели.

Как рассказал «РИА Новости» ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев, основная цель эксперимента — оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля «Орленок», разрабатываемого для облета Луны. Общая площадь будет составлять примерно восемь квадратных метров.

Пономарев также сообщил, что второй целью эксперимента станет изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции. По его словам, пока ученые пришли к выводу, что ожидание воздействия стрессового фактора в большей степени является стрессогенным фактором для иммунной системы, чем само воздействие.

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее в «Роскосмосе» рассказали об эксперименте по имитации полета на Луну продолжительностью восемь месяцев, который состоится в рамках проекта SIRIUS-21. Экипаж будет состоять из шести человек: трое мужчин и три женщины разных национальностей отправятся в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям. Восемь месяцев добровольцы будут находиться в замкнутом пространстве. С помощью виртуальной реальности для экипажа смоделируют реальную лунную экспедицию, которая будет включать в себя перелет к Луне, орбитальный облет для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.

Напомним, в июле 2019 года в Москве успешно завершился эксперимент, в ходе которого интернациональная группа участников четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну.

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