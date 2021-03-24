Как отразится на НКО принятие закона о социальной рекламе в Сети

Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальной рекламе в интернете. Документ обязывает онлайн-платформы предоставлять обязательную пятипроцентную квоту на размещение такой рекламы.

Отвечать за размещение социальной рекламы в Сети будет единый оператор, функции которого возьмет на себя одна из российских некоммерческих организаций. Право назначать НКО-оператора рекламного онлайн-пространства может получить Минцфиры.

«Оператор будет получать сведения об объёмах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, рассчитывать обязательную долю социально-значимого контента и определять доступные для использования форматы распространения социальной рекламы на основе утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти методики», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Похожие нормы действуют в отношении телевидения и распространителей наружной рекламы. При этом именно телевидение является сегодня главным источником продвижения социальной рекламы. Это не соответствует текущим реалиям, поскольку численность интернет-аудитории существенно превосходит количество телезрителей.

«В этой связи как никогда более актуальным стал вопрос совершенствования законодательного регулирования распространения социальной рекламы. Представленным законопроектом предлагается комплексное регулирование данной сферы», — рассказал один из авторов проекта закона председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



«Как правило, у волонтерских и благотворительных организаций каждая копейка на счету. Если не налажено взаимодействие с интернет-компаниями, нет достаточного количества спонсоров, то фактически нет доступа к аудитории Рунета, которая по разным оценкам колеблется от 95 до 110 миллионов пользователей. Безусловно, некоммерческие организации могут создать аккаунты в соцсетях, но этого будет явно недостаточно для качественного роста аудитории», — заявил в интервью ridus.ru генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Антон Ключкин.

Принятие нового законопроекта о социальной рекламе существенно расширит возможности промо для некоммерческих организаций и фондов в Сети и в целом увеличит долю социальной рекламы в Рунете. Кроме того, некоммерческим организациям не придется тратить деньги на специалистов и продвижение, за них это будет делать оператор социальной рекламы, подчеркну, на безвозмездной основе. Важный момент — механизм валидации социальной рекламы. Сейчас в Сети он фактически отсутствует, и мошенники этим пользуются, с созданием оператора такой механизм появляется, — добавил эксперт.

Требования законопроекта предполагается распространить на онлайн-ресурсы, имеющие ежедневную аудиторию более 100 тысяч пользователей.

Ранее «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group, Общественная палата России и Институт развития интернета (ИРИ) заключили меморандум о социальной рекламе в Сети. Согласно документу, «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group предоставили ИРИ полномочия по размещению социальной рекламы на своих ресурсах.