В Ростуризме рассказали, что защитит права туристов

Реестр турагентов поможет защитить права туристов и повысить доверие россиян к туристическому бизнесу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, это еще один важный шаг к повышению прозрачности отрасли.

Теперь, приобретая путевку, туристы смогут убедиться в добросовестности продавца, зарегистрированного в федеральном реестре, отметила Догузова.

«Закон вступит в силу с 1 января 2022 года», — цитирует ее ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого федерального реестра турагентов.

В настоящее время Ростуризм работает над созданием реестра и разрабатывает порядок его ведения. Предполагается, что информация о договорах с турагентами будет вноситься туроператорами через личный кабинет в специальной подсистеме реестра.

В ведомстве подчеркнули, что внесение турагентов в реестр будет бесплатным, что позволит бизнесу избежать дополнительных расходов, пишет агентство.

Как сообщал ridus.ru, правительство РФ одобрило очередной этап программы «туристический кешбэк». Распродажа туров по России запланирована на март-апрель, совершить путешествие можно будет до июня.

По итогам 2020 года россияне купили туров с кешбэком на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата составила 1 млрд рублей.

На фоне падения спроса на заграничные поездки из-за пандемии во всем мире Россия существенно улучшила свой внутренний туризм. По темпам восстановления в этом секторе страна занимает третье место среди государств «Большой двадцатки». Впереди — только Италия и Франция.