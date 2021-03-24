Дело о доставке в «Бутырку» наркотиков на воздушных шарах направлено в суд

В Тверской суд Москвы направлено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, пытавшегося на воздушных шарах переправить наркотики в СИЗО «Бутырка».

По данным следствия, с целью доставки запрещенных веществ в СИЗО обвиняемый и его соучастник приобрели марихуану и кокаин, а также сильнодействующий препарат прегабалин.

Мужчины собирались переправить наркотики через внешнее ограждение СИЗО с помощью воздушных шаров, однако сотрудники изолятора пресекли эту попытку. В итоге обвиняемого задержали, а его сообщнику удалось скрыться.

Как сообщили ТАСС в Тверской межрайонной прокуратуре, задержанному предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Как писал ранее ridus.ru, сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш.

Также сообщалось, что в Краснокаменске Забайкальского края задержаны трое местных жителей, которые с помощью самодельной пушки доставляли в колонию упаковки с марихуаной.