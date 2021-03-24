Названа сфера услуг, ставшая лидером по росту доходов в 2020 году

На фоне пандемии коронавируса российский сектор услуг пережил в прошлом году максимальное падение доходов за всю историю.

Однако некоторые направления все-таки оказались в плюсе.

Сфера ритуальных услуг оказалась лидером по росту доходов (+3,8%).

Как отмечается в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института Гайдара и РАНХиГС, совсем немного уступили лидеру по этому показателю услуги почты и курьеров (+3,6%).

Незначительно пострадали коммунальные (-4%), жилищные (-4,8%) и телекоммуникационные (-5%) услуги.

При этом объем платных услуг у организаций культуры рухнул на 53%, а услуг в сфере туризма — на 52%. Значительные потери понесли транспорт (-39,1%), гостиницы (-35,1%) и сфера физической культуры и спорта (-32,6%).

Лидерство ритуальных услуг в первую очередь объясняется высокой смертностью, темпы роста которой стали рекордными с 1947 года. По данным Росстата, в 2020 году она выросла на 18%, достигнув рекордного уровня 2005 года — 2,124 миллиона человек. В декабре в России был зафиксирован максимальный уровень роста смертности в стране с 1933 года. Естественная убыль населения составила в 2020 году 688,7 тысячи человек, что в два раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете.

В конце ноября прошлого года депутат Госдумы Антон Жарков внес в нижнюю палату парламента проект реформы ритуальных услуг в России, который, по его словам, позволит снизить цены на рынке услуг похоронных бюро и улучшить качество их работы. Депутат предлагает оставить на рынке только компании и индивидуальных предпринимателей, которые заключили договор с муниципальными властями. Кроме того, заявки на погребение предлагается принимать только через особые диспетчерские центры, чтобы оградить родственников усопших от поборов и махинаций.

С инициативой ограничить число участников ритуального рынка выступила адвокат Виктория Данильченко. Она предложила принудить похоронный бизнес обосновывать стоимость своих услуг.



Как писал ridus.ru, конкуренция между похоронными конторами в России настолько остра, что соперничающие бюро ритуальных услуг прибегают к нерыночным методам. В Челябинской области известен случай, когда ритуальщики подложили в могилу матери хозяйки конкурирующего агентства гроб с другой женщиной и установили табличку с ее именем.

