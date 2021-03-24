Политолог: зачем команда Навального собирает на митинги ботов

Соратники блогера Алексея Навального Леонид Волков, Мария Певчих и Иван Жданов опубликовали ролик «Как освободить Навального. Наш план». Они предлагают организовать протестную акцию такого масштаба, которую власти России не решатся разогнать. Таким образом, рассчитывают представители команды Навального, руководству страны придется пойти на уступки.

Потенциальным участникам митингов предлагается зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе. Необходимо предоставить данные, с помощью которых можно идентифицировать человека, а также раскрыть свою геолокацию, поставив точку на карте. Как только количество зарегистрированных превысит 500 тысяч человек, соратники Навального объявят о времени и месте митингов.

Любопытно, что на сайте созданы все условия для накрутки количества поддерживающих запланированные митинги, утверждает Telegram-канал «Актуальная политика».

«Один человек легко может поставить нужное количество отметок, регистрируя каждую из них на отдельную почту. Всего за несколько часов с одного IP мы проставили больше 1000 отметок на карте сайта. Проверить это может каждый: список логинов и паролей электронных почт ботов, участвовавших в эксперименте, мы прилагаем. Любой человек может взять любой из логинов, представленных в списке, авторизоваться в почте одного из тысяч ботов и найти письмо с подтверждением участия внутри», — указано в сообщении канала.



«Действия команды Навального — очередная попытка создать инфраструктуру для организации массовых беспорядков в России, — прокомментировал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. — Сторонники Алексея Навального находятся за рубежом и не скрывают, что сотрудничают с правительствами иностранных государств».

Однако поддержка Навального среди россиян очень слабая, о чем можно судить по прошедшим протестным акциям. Команде Алексея Навального вряд ли удастся собрать нужное количество реальных потенциальных участников митингов. Немногие захотят передавать свои личные данные таким сомнительным личностям, как Леонид Волков или Мария Певчих. Поэтому Волков, Певчих и Жданов прибегают к накрутке ботов, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Все это похоже на некое желание команды Навального продемонстрировать своим иностранным покровителям, что они еще очень нужны, а значит, их необходимо продолжать финансировать, — заключил эксперт.

«Со всей ответственностью заявляю о том, что зарегистрировал себя на будущий митинг Волкова за Навального пять раз. Более того, ещё зарегистрировал своих друзей. Не шучу. Могу хоть круглые сутки регистрировать себя. Единственное неудобство в том, что надо постоянно новые почтовые ящики создавать, но, надеюсь, на следующей „мощной“ акции Волков нам позволит регистрироваться просто через лайки в Instagram», — иронизирует публицист Илиас Меркури.



20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».