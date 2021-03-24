Большая часть россиян поддерживает решение Роскомнадзора о замедлении работы американской социальной сети Twitter на территории РФ. По данным ВЦИОМ, данную меру считают справедливой 77% граждан России. Обратного мнения придерживаются 23% респондентов.

При этом 73% опрошенных одобряют возможную блокировку Twitter на месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

Решение Роскомнадзора является ответом на запрос российского населения, уверен член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Ситуация с соцсетью Twitter волнует подавляющее большинство наших сограждан. Обычно люди склонны воспринимать действия власти с некоторым отчуждением. Но здесь не тот случай. Высокий уровень поддержки Роскомнадзора означает, что люди знакомы с проблемой Twitter и одобряют те решения, которые могут как-то повлиять на решение этого вопроса. Россияне не хотят распространения противоправного контента. Речь идет о наркотиках, распространении порнографии и призывов к совершению самоубийств. Для граждан России такой контент неприемлем. Поэтому наши власти ставят транснациональные IT- корпорации перед выбором: либо они уважают цифровые права россиян и российское законодательство, либо теряют рынок, — пояснил эксперт.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный контент — детскую порнографию, информацию об использовании наркотических средств, а также призывы к несовершеннолетним к совершению самоубийств. Ведомство уточняет, что замедление затронуло всех пользователей Twitter из РФ, которые пользуются сервисом через смартфоны, и 50% владельцев стационарных устройств.

Twitter, согласно сообщению Роскомнадзора, уже начал работу по удалению запрещенного контента.