Требования к организации детского отдыха в России предложили смягчить

По предложению Роспотребнадзора некоторые требования к организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть смягчены.

В частности, предлагается разрешить отправлять в лагеря большое количество детей и организовывать отдых в палаточных лагерях при условии благополучной эпидситуации.

Согласно проекту постановления главного санитарного врача России Анны Поповой, количество детей в отрядах не должно превышать 75% от проектной вместимости. В настоящий момент разрешена наполняемость лишь на 50%.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов, также отмечается, что региональные исполнительные власти могут принимать решение о работе палаточных лагерей, работа которых сейчас запрещена.

При этом проживание персонала на территории лагерей не предполагается. Еженедельно сотрудникам предстоит тестироваться на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора объявила, что в ближайшее время масочный режим и другие санитарные требования в России отменены не будут, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается «напряженной». Попова уточнила, что ослабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, возможно к лету.



В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но с началом весны страну все равно ждет рост заболеваемости.