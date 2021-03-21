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Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем вызывают ссоры в семье

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Частые скандалы супругов могут свидетельствовать о нарушении работы эндокринной системы, считает эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко.

По ее словам, такие проблемы решаются медикаментозно.

Она отметила, что психологи направляют к эндокринологу пары, которые находятся на грани разрыва.

«Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье», — сказала Деревянко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач подчеркнула, что гормоны оказывают большое влияние на эмоциональную сферу.

Тиреотоксикоз, вызванный избытком тиреоидных гормонов в организме и их токсическим воздействием на различные органы и ткани, чаще встречается у женщин, но может наблюдаться и у мужчин в возрасте от 20 до 45 лет.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова перечислила продукты, при злоупотреблении которыми у человека может нарушиться психическое здоровье — появляется чувство тревоги, раздражительность и даже депрессия. В черный список попали сладости, колбаса, кофе и даже минеральная вода.

Как писал ridus.ru, недостаточное потребление жирных кислот омега-3 провоцирует развитие психических заболеваний у взрослых и детей, включая депрессию, агрессивное поведение, гиперактивность. Минимальная норма потребления омега-3 для взрослых и детей составляет примерно 0,25 грамм в сутки, оптимальная для здоровья — примерно один-полтора грамма.

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