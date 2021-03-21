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В Подмосковье нелегально держат зверей для тренировки охотничьих собак

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© pixabay.com

© pixabay.com

На притравочной станции «Фирсановка» в подмосковных Химках нелегально держат медведя, барсука и кабана.

Эти дикие звери используются для тренировки охотничьих собак.

Из клеток их выпускают только во время тренировок и только на привязи.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как на беззащитного и испуганного медведя спускают разъяренную собаку.

Это довольно жестоко, но — совершенно законно, поскольку притравка официально разрешена, отмечает паблик.

В сообщении Telegram-канала также говорится о том, что общественники обнаружили на станции многочисленные нарушения, а главное — не нашли никаких документов на зверей.

По мнению зоозащитников, подобные способы дрессировки — средневековая дикость. Поэтому они уже обратились за помощью в Россельхознадзор и к депутатам с надеждой вызволить несчастных животных из Фирсановки, поместить их в нормальные условия и окружить заботой.

Как писал ранее ridus.ru, жестокая расправа над котенком обернулась для 17-летней студентки из Харькова Маргарита Фурман отчислением из медицинского училища, где она обучалась на медсестру, и уголовным делом о жестоком обращении с животными. К столь серьезным последствиям привела демонстрация в социальной сети видеоролика, где она травит своим бультерьером котенка.

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