Студентам из 25 стран разрешили вернуться на учебу в Россию

Правительство РФ разрешило вернуться на учебу в Россию студентам и аспирантам из стран с благоприятной эпидемической обстановкой.

Порядок въезда разработан Министерством науки и высшего образования РФ.

В частности, перед приездом в Россию студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить учебное заведение по электронной почте о дате въезда в РФ.

На данный момент вернуться на учебу в Россию могут учащиеся высших учебных заведений из 25 стран. При этом список государств регулярно обновляется Роспотребнадзором.

Как сообщается на сайте Минобрнауки, для возвращения в РФ иностранцам потребуется сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию. Повторный ПЦР-тест они должны будут сдать в течение 72 часов после въезда в Россию.

До получения результатов теста студентам придется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, а обучение в этот период будет проходить в онлайн-формате.

В декабре прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что на территорию РФ не имеют возможности въехать около трети иностранных студентов российских вузов. Он назвал обучение иностранных студентов «одной из болевых точек», поскольку в настоящее время в российских вузах обучаются более 300 тысяч граждан других государств.

Также стало известно, что из российских вузов начали отчислять иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Позже выяснилось, что в Минобрнауки все же решили сохранить бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать на территорию России из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой из-за недостаточно хорошего качества связи.

