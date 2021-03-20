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Жительница Новгородской области с COVID-19 родила здоровых близнецов

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© pexels.com

© pexels.com

У больной коронавирусом жительницы Новгородской области родились здоровые близнецы.

Как сообщили в областном роддоме, роды проходили непросто, близняшки были недоношенными.

В настоящее время женщина остается под присмотром акушеров, а новорожденные девочки госпитализированы в областную детскую больницу.

Состояние роженицы и ее дочек врачи оценивают как стабильное, рассказали в роддоме «Интерфаксу».

По данным этого медучреждения, с начала пандемии в регионе родились 35 детей у инфицированных COVID-19 женщин. Ни у одного младенца коронавирус не обнаружили.

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Иркутске у женщины со 100-процентным поражением легких из-за коронавируса родилась здоровая девочка.

Похожая история случилась с британкой Перпетуал Уке, которая работает консультантом по ревматологии в больнице Бирмингема. Медик была на шестом месяце беременности, когда заразилась коронавирусом, ее состояние довольно быстро ухудшалось. Врачи были вынуждены подключить женщину к аппарату вентиляции легких и ввести ее в искусственную кому. Сделав УЗИ, доктора обнаружили, что пациентка беременна двойней. Ей сделали кесарево сечение. Придя в себя, женщина узнала, что у нее теперь есть двое здоровых детей.

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