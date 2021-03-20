Развеян миф о существовании «суперпродуктов»

Лишь материнское молоко можно считать «суперпродуктом», утверждают специалисты из испанского университета Овиедо.

По их словам, это понятие является маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ.

Имеются в виду витамины и минералы, а также биоактивные вещества, включая пищевые волокна и полифенолы.

Между тем слово «суперпродукт» не признано официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов, отмечает The Conversation.

В результате ученые пришли к выводу, что настоящим «суперпродуктом» можно считать только материнское молоко, а остальные заявления являются маркетинговой уловкой.

Тем не менее эксперты отметили, что некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, однако их употребление не заменит сбалансированного питания. В пример они привели капусту, которая имеет более высокое содержание витаминов C, K и A, кальция, фолиевой кислоты и рибофлавина, чем другие крестоцветные, хотя их фитохимический состав идентичен. При этом, несмотря на такой солидный перечень полезных свойств, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является «суперпродуктом», пишет издание.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые снижают уровень холестерина в организме. По ее словам, это — кукурузные отруби, поскольку в них три суточные нормы клетчатки, а также чечевица и семена льна.