Ереванскому заводу «Арарат» запретили продавать виски, схожий с шотландским

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала ереванскому коньячно-винно-водочному комбинату «Арарат» прекратить продажу виски, который по своему внешнему виду напоминает шотландский.

Ведомство установило, что «Арарат» продает на территории РФ виски MacIngal, оформление которого содержит элементы, создающие впечатление, что он произведен в Шотландии.

Имеются в виду словесные обозначения MacIngal, Scottish tradition, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, а также тартан (традиционная шотландская клетка) в качестве базового фона передней и оборотной этикеток.

В ФАС считают, что таким способом «Арарат» существенно повышает привлекательность своей продукции в глазах потребителей и расширяет круг потребителей. В результате предприятие приобретает необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности.

В связи с этим «Арарат» предупрежден о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Комбинату предписано либо прекратить реализацию виски «MacIngal» в существующем оформлении, либо изменить оформление, исключив из него элементы, создающие впечатление о том, что местом происхождения виски MacIngal является Шотландия.

Данное предупреждение подлежит исполнению в течение месяца с момента его получения, приводит ТАСС сообщение ведомства.

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