«Союз МС-17» сменил место стыковки с МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно завершил перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Он сменил место стыковки с малого исследовательского модуля (МИМ) «Рассвет» на модуль «Поиск».

После выравнивания давления экипаж проверит герметичность стыка, откроет люки и вернется на борт МКС, сообщается в Telegram-канале главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По информации ТАСС, стыковка произошла чуть более чем на 5,5 минут позже запланированного времени. Перестыковка производилась в ручном режиме.

В настоящий момент на борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Ранее Кудь-Сверчков рассказал, что перестыковка «Союза МС-17» требуется для следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля «Союз МС-18», запуск которого намечен на 9 апреля.

В «Роскосмосе» уточнили, что модуль «Поиск» будет использован в качестве шлюзового отсека для запланированного выхода в открытый космос. «Союз МС-18» с экипажем, которому предстоит выполнить эту задачу, будет пристыкован к модулю «Рассвет».

На станцию должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Ранее сообщалось, что скопление чаинок указало космонавтам на потенциальную трещину в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Теперь это место предстоит обследовать с помощью микроскопа.

