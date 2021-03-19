Экономисты рассказали, как скажется на россиянах повышение ключевой ставки

Решение ЦБ повысить ключевую ставку на 0,25% приведет к дальнейшему рост цен на товары, считает главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, такая мера ведет к удорожанию кредитных ресурсов для предприятий и, следовательно, препятствует расширению производств.

«Это может сказаться на наших товаропроизводителях, и, в конечном счете, может привести к снижению производства и еще одному фактору роста цен», — рассказал он в беседе с URA.RU.

Экономист также предположил, что повышение ключевой ставки негативно скажется и на фондовом рынке: российские акции могут упасть, что отпугнет население.

В этом вопросе с Мироновым солидарен доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он тоже убежден в том, что Россию ожидает рост цен.

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«Для среднего класса повышение ключевой ставки это, скорее, позитивно, для большей части россиян — негативно», — отметил он в интервью изданию. Кривелевич пояснил, что у среднего класса есть сбережения, и теперь их можно более выгодно разместить на вкладах, благодаря увеличению процентных ставок. При этом будут дорожать кредиты, в результате чего вырастет стоимость товаров и услуг, на которые эти кредиты производятся.

Как писал ранее ridus.ru, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% впервые с декабря 2018 года. Теперь она составляет 4,5%.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика должна выйти на докризисный уровень до конца нынешнего года. По ее прогнозам, инфляция в России начнет снижаться в апреле.