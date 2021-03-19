Названа самая счастливая страна по версии ООН

Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, ежегодно составляемый в ООН, четвертый раз подряд возглавила Финляндия.

Эксперты оценивали 149 государств, учитывая такие показатели, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и уровень коррупции.

Особое внимание было уделено жизни людей в условиях пандемии коронавируса.

В результате в топ-10 также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США — на 14-м месте, Великобритания — на 18-м, а Франция — на 20-м.

Россия расположилась в списке на 60-й строчке, поднявшись на 13 позиций по сравнению с прошлым годом, отмечает «РЕН ТВ».

При этом из стран бывшего СССР наилучшие показатели у Эстонии и Литвы, которые заняли 28-е и 29-е места соответственно.

Счастливее России также оказались Киргизия (33-е место), Латвия (34-е), Казахстан (36-е) и Молдавия (49-е). Таджикистан — 62-й, Украина — 69-я, а Грузия — 73-я.

Самыми несчастливыми странами были признаны Зимбабве и Танзания.

Впервые World Happiness Report был составлен в 2012 году.