Падение мировых цен на нефть связали с угрозой новых санкций США

На Лондонской бирже ICE стоимость нефти марки WTI опустилась ниже отметки 60 долларов за баррель впервые с 3 марта.

Снижение мировых цен на нефть уже превысило 7%.

По данным торгов, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 7,06%, достигая 63,2 доллара за баррель. При этом апрельские контракты на WTI снижались на 7,31% - до 59,88 доллара за баррель.

Накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Москва должна ответить за якобы вмешательство в американские выборы в прошлом году. Вслед за этим Минторг и Госдеп США анонсировали новые санкции.

В результате российский рубль упал в цене, а индексы Мосбиржи и РТС рекордно просели за последние три месяца.

Как отмечает газета «Известия», по мнению экспертов, это произошло из-за торговых роботов, которые сработали на заголовки о санкциях. При этом аналитики убеждены, что будущие санкции вряд ли нанесут тяжелый удар по экономике.

Напомним, в начале марта стоимость нефти марки Brent поднималась выше 71 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал решения стран ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти в апреле, которые привели к росту цен на нее на 5%. Он отметил, что этот факт говорит о постепенном восстановлении рынка. По его словам, именно дефицит сырья способствует снижению коммерческих запасов нефти.

В феврале цена на нефть североморской марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые более чем за год — такие цены наблюдались в начале января 2020 года.