Психолог объяснила, почему россияне стали чаще скрывать доходы от супругов

По итогам опроса, проведенного SuperJob среди нескольких тысяч россиян, выяснилось, что каждый третий считает неприличным задавать вопросы о зарплате.

Более того, каждый пятый старается вообще никому не рассказывать о своих доходах.

Оказалось также, что тех, кто скрывает размеры своих зарплат даже от собственных супругов, становится все больше. В 2019 году их было 12%, а в 2021-м — уже 15%.

Объяснение такой неискренности в отношениях со «второй половиной» дала семейный психолог Анна Девятка. Она отметила, что в последнее время взгляд на семейные отношения изменился. По ее словам, выросло число гражданских браков, в котором один из супругов тайком делает накопления на случай разрыва. Скрытность также возникает из-за того, что многие просто стесняются говорить о деньгах, считает эксперт.

«Разговор про деньги всегда требует смелости и прямолинейности, — сказала Девятка в беседе с kp.ru. — Людям приходится садиться, считать деньги, планировать совместные дела, обсуждать потребности каждого из них». Проблемы возникают, когда женщины стесняются признаться, что им что-то надо, а мужчины вообще не догадываются о желаниях своих спутниц. Поэтому для таких супругов проще совсем не говорить про деньги или скрывать их количество, отметила психолог.

Она также предупредила, что с первого раза не получится вывести свою скрытную «половину» на откровенный разговор о деньгах. И, возможно, со второго тоже. «Нужно запастись терпением и спокойствием, научиться задавать один вопрос несколько раз по-разному, чтобы человек понял серьезность ваших намерений», — подчеркнула Девятка.

По ее мнению, следует подготовить доказательства того, что супруг что-то от вас скрывает. К примеру, можно записать его траты, которые он не мог бы себе позволить при «официально озвученной» зарплате.

Как писал ранее ridus.ru, партия «Коммунисты России» внесла на обсуждение в Госдуму проект о том, чтобы женщинам к 8 Марта выплачивать тринадцатую зарплату. Депутаты предлагают законодательно обязать работодателей выплачивать эту денежную компенсацию всем работницам женского пола ежегодно.