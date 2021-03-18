Украине предрекли участие в «войне всех против всех» до 2035 года

Киев должен готовиться к полномасштабной войне в Донбассе, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он считает, что Украине предстоит участвовать еще во многих вооруженных конфликтах, поскольку она находится «на переломе геополитических плит, на переломе эпох».

В эфире телеканала «Украина 24» Арестович отметил, что для Киева «есть потенциальные конфликты» и вне Донбасса.

«Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже семь лет. Его жертвами стали около 13 тысяч человек.

Контактная группа согласовала 27 июля 2020 года дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно им, вводится полный запрет на наступательные и диверсионные действия, любое ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26 июля 2020 года, стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

Как стало известно 10 марта нынешнего года, между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начались бои в поселке Михайловка (Золотое-5).

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал «волну нарушений», совершенных украинской стороной на линии соприкосновения, целенаправленными действиями по приказу властей Украины.

Недавно Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинскими силовиками в Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

