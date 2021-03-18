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Украине предрекли участие в «войне всех против всех» до 2035 года

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© Минобороны Украины

© Минобороны Украины

Киев должен готовиться к полномасштабной войне в Донбассе, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он считает, что Украине предстоит участвовать еще во многих вооруженных конфликтах, поскольку она находится «на переломе геополитических плит, на переломе эпох».

В эфире телеканала «Украина 24» Арестович отметил, что для Киева «есть потенциальные конфликты» и вне Донбасса.

«Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже семь лет. Его жертвами стали около 13 тысяч человек.

© Facebook.com

© Facebook.com

Контактная группа согласовала 27 июля 2020 года дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно им, вводится полный запрет на наступательные и диверсионные действия, любое ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26 июля 2020 года, стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

Как стало известно 10 марта нынешнего года, между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начались бои в поселке Михайловка (Золотое-5).

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал «волну нарушений», совершенных украинской стороной на линии соприкосновения, целенаправленными действиями по приказу властей Украины.

Недавно Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинскими силовиками в Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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