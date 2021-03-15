Назван «благоприятный» симптом коронавируса

По результатам исследования, проведенного учеными из Мадридского университета Комплутенсе и сотрудниками клинической больницы Сан-Карлоса, выяснилось, что аносмия является «благоприятным» симптомом коронавируса.

Обследовав 5868 больных COVID-19, эксперты пришли к выводу, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

Оказалось, что данный симптом является признаком сильного иммунного ответа, благодаря чему снижается опасность развития цитокинового шторма — потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

«Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием», — приводит 20 minutos слова профессора Хесуса Порта-Этессама.

Ученые также установили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41%), чем у мужчин (8,67%), а также у людей моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.

Как известно, самыми распространенными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния, повышенная температура и сухой кашель. Также заболевшие жалуются на слабость, приступы тошноты и головокружение.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как он самостоятельно диагностировал у себя коронавирус. По его словам, он смог это сделать с помощью обычной горчицы, сильный запах которой он не почувствовал.

В свою очередь врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что заражение коронавирусом может обернуться проблемами со зрением и слухом.