Столичные коммунальщики начали обработку тротуаров из-за гололедицы

Для борьбы с гололедицей в Москве началась обработка тротуаров мелкогравийной крошкой.

Также ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог.

Как сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы», с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег и дождь. Температура воздуха будет в пределах 0 — +2 градусов. Возможно образование гололедицы.

«Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости», — говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта. При определенных погодных условиях данные участки дорог могут представлять опасность для движения транспортных средств.

© Михаил Терещенко/ТАСС

Отмечается, что в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку.

В воскресенье, 14 марта, температура воздуха в Москве и области наконец-то выросла до плюсовых значений, началась оттепель. Однако до окончательного схода снежного покрова еще далеко. Весна в Центральной России этом году, как и обещали синоптики, будет затяжной, окончательно снег растает к концу апреля.

Всю следующую неделю погода будет спокойной и мягкой, существенных осадков не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



На этой неделе в Москве дважды был обновлен температурный минимум. 10 марта был побит установленный в 2006 году рекорд дня: похолодало до минус 21,3 градуса. Ночь с 10 на 11 марта, когда столбики термометров показали минус 20,2 градуса, стала самой морозной за 70 лет метеонаблюдений.

