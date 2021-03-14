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Минздрав Украины сообщил о расширении «оранжевой» эпидемической зоны

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© AP/TASS

© AP/TASS

Выросло число регионов, которые вошли в «оранжевую» эпидемическую зону на Украине в связи с распространением коронавируса.

Минздрав Украины расширил этот список регионов, которых на сегодняшний день стало уже 11.

Помимо столицы страны в список вошли также 10 областей: Киевская, Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Как отмечает ТАСС, «оранжевый» уровень предупреждает об осложнении эпидемической ситуации в регионе и возможном введении усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «красной» зоне. В последней по-прежнему остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Остальные регионы страны находятся в «желтой» зоне карантина, а в наиболее благоприятной — «зеленой» — зоне все еще нет ни одной области.

В «оранжевой» эпидемической зоне действует запрет на работу хостелов, туристических баз, развлекательных заведений и ресторанов в ночное время. Также запрещены плановые госпитализации.

Ранее сообщалось, что 23 февраля из Индии на Украину была доставлена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

© pixabay.com

© pixabay.com

Вакцинация в стране должна была начаться 15 февраля, но сроки были сорваны. Первые 500 тысяч доз препарата прибыли на Украину 21 февраля.

В апреле Украина должна получить 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Кроме того, в рамках международного механизма COVAX страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.

От использования российской вакцины украинские власти категорически отказались.

При этом стало известно, что врачи и медперсонал украинских больниц и поликлиник бойкотируют вакцины от коронавируса производства ЕС, Великобритании и США. Украинские медики не только категорически отказываются прививаться разработками компаний Pfizer и AstraZeneca, но также намерены не допустить распространения этих препаратов в стране.

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