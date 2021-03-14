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Объявлены предварительные итоги региональных выборов в Германии

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© AP/TASS

© AP/TASS

Сразу после закрытия избирательных участков в Германии были опубликованы первые данные экзитполов телеканала ARD.

Согласно предварительным итогам региональных выборов, в Баден-Вюртемберге побеждают «Зеленые», набравшие 31% голосов.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз (ХДС).

На счету правой «Альтернативы для Германии» 11,5% голосов, у либеральной Свободной демократической партии (СДПГ) — 11,5%, а у социал-демократов — 12%.

Кроме того, СДПГ лидирует в Рейнланд-Пфальце с 34,5% голосов. ХДС там идет вторым с 26%, что является худшим результатом этой партии в данном регионе.

Третьей стала «Альтернатива для Германии», набравшая 10,5% голосов. В активе «Зеленых» 8,5%, а за ними следуют «Свободные демократы» с 6,5%, сообщает телеканал.

© AP/TASS

© AP/TASS

В результате в Баден-Вюртемберге правящая коалиция «Зеленых» и ХДС сохраняет большинство и может сформировать новое правительство.

В Рейнланд-Пфальце относительное большинство предварительно сохраняет так называемая «светофорная коалиция» (названа по цветам партий), в которую входят СДПГ, СвДП и «Зеленые», набравшие в общей сложности более 50% голосов.

Как отмечает «РИА Новости», предыдущие выборы в обоих регионах прошли в 2016 году. В сентябре должны состояться парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое федеральное правительство с новым канцлером.

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