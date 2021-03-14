«Русские над нами смеются»: британский генерал раскритиковал ВС страны

Вооруженные силы Великобритании оказались непригодными к боевым действиям, так как правительство не выделяет средства, необходимые для модернизации военной техники.

Об этом заявил бывший глава Генштаба ВС страны генерал Ричард Даннат.

Он отметил, что в то время как Минобороны Великобритании тратит колоссальные суммы на истребители F-35, в США пытаются заменять дорогие самолеты стоимостью более 100 млн долларов на более дешевые.

«Русские над нами смеются, а американцы качают головами», — цитирует Данната The Mirror.

Генерал подчеркнул, что Вашингтон не может полагаться на Лондон в боевых действиях, поскольку Великобритания не вкладывает деньги в модернизацию военной техники.

Кроме того, Даннат предупредил, что в ближайшие 10 лет численность британских войск может сократиться. По его мнению, в настоящий момент любые военные операции являются роскошью для страны.

Согласно докладу комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента, в случае вооруженного конфликта танковое сражение подразделений Великобритании и России с большой вероятностью закончится в пользу российских военных.

Как писал ранее ridus.ru, в докладе Шведского агентства оборонных исследований сообщается, что Россия лучше подготовлена к крупномасштабной войне, чем НАТО. У Североатлантического блока слишком много недостатков: страны, входящие в альянс, не имеют достаточной практики ведения боевых действий, редко проводят учения, их силы географически рассредоточены, а армии имеют очень разные военные возможности.