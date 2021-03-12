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Россиянка выиграла суд у магазина, на крыльце которого она сломала ногу

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© Pexels.com

© Pexels.com

За падение на скользком крыльце магазина жительнице Свердловской области удалось отсудить 100 тысяч рублей.

Женщина, сломавшая в результате ногу, подала иск с требованием компенсации морального вреда.

Изначально она намеревалась получить от ответчика миллион рублей.

Как сообщает портал e1.ru, процесс длился больше года. Суд в итоге удовлетворил требования истца, но частично, снизив размер выплаты в десять раз.

По данным издания, ответчик уже подал апелляцию. Как считают представители компании, пострадавшая не смогла доказать, что крыльцо было скользким, и что она упала именно у выхода из магазина.

Ранее сообщалось, что россиянин отсудил у иркутской авиакомпании «Ангара» 300 тысяч рублей за то, что после аварийной посадки воздушного судна его преследуют кошмарные сны.

Также ridus.ru писал о том, что жительница Пермского края выиграла судебный процесс против регионального управления МВД России. Женщина получила новый загранпаспорт и купила путевку во Вьетнам. Однако она не смогла отправиться на отдых, поскольку на некоторых страницах ее паспорта отсутствовали необходимые печати. Женщина подала иск в суд о взыскании убытков и компенсации морального вреда с краевого ГУ МВД и выиграла дело.

Кроме того, жительница столицы через суд добилась от посольства США компенсации в размере семи миллионов рублей за незаконное увольнение.

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