«Яндекс» не отказался от намерения приобрести банк

Несостоявшаяся покупка «Тинькофф банка» не изменила планы «Яндекса».

Уже в ближайшие несколько дней компания может подписать договор купли-продажи с небольшим банком «Акрополь», который занимает 323-е место в рэнкинге российских кредитных организаций «Интерфакс-100».

Активы «Акрополя» оцениваются в 1,24 млрд рублей, а убытки по итогам 2020 года составили около 82 млн рублей.

Как сообщает The Bell со ссылкой на источники, в феврале 2020 года этот банк приобрел гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Предположительно, он заплатил предыдущему владельцу Ахмету Паланкоеву 1,1 млрд рублей.

Собеседник издания пояснил, что фактически «Яндекс» собирается покупать не сам банк, а банковскую лицензию. У компании нет планов по открытию отделений и выдаче кредитов.

«Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — уточнил другой источник.

В октябре прошлого года руководство холдинга TCS Group, владеющего банком «Тинькофф», объявило, что прекратило переговоры с «Яндексом» о слиянии компаний. Разрыв планируемой сделки в TCS Group объяснили невозможностью достичь соглашения об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф», но при этом выразили надежду на продолжение сотрудничества с «Яндексом».

Напомним, «Яндекс» собирался приобрести «Тинькофф банк» за 5,48 млрд долларов.



Как сообщал ridus.ru, Олег Тиньков стал искать покупателя на свой бизнес примерно два года назад. По его словам, разговоры о сделке велись с половиной банков РФ из топ-10, в том числе и со Сбербанком.