Происхождение пролетевшего над Якутией объекта объяснили в «Роскосмосе»

Ярким объектом, пролетевшим в небе над Якутией, мог быть сгорающий в атмосфере отработавший разгонный блок «Фрегат», сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Он пояснил, что этот блок использовался в 2009 году для запуска группы спутников.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее полет «огненного метеора» над поселком Усть-Нера в Якутии.

В беседе с «РИА Новости» российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов дал объяснению этому «явлению». По его словам, данным объектом мог быть разгонный блок «Фрегат», который использовался в 2009 году для запуска шести космических аппаратов.

В «Роскосмосе» подтвердили это предположение, сославшись на данные главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Согласно информации ведомства, «Фрегат» был запущен в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в сентябре 2009 года с группой космических аппаратов. Он использовался в качестве верхней ступени ракеты и вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников — российские «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканский аппарат Sumbandila.

Как сообщал ridus.ru, специалист по Челябинскому метеориту Виктор Гроховский заявил, что «огненным метеором» мог быть так называемый космический мусор. Он предположил, что это старые аккумуляторные батареи Международной космической станции, которые были выброшены в космическое пространство 11 марта. Весящий 2,5 тонны объект стал самым тяжелым мусором в истории МКС.

Примечательно, что в сентябре прошлого года самой МКС пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

