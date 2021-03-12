Призыв к свержению Зеленского обошелся украинцу в 37 тысяч рублей

За призыв свергнуть президента Украины Владимира Зеленского житель Чернигова был оштрафован на 14 450 гривен (около 37 тысяч рублей).

В октябре 2019 года мужчина опубликовал в соцсети два поста, где призывал вернуть «власть народу и демократию в стране».

«Мы — не рабы! Пора остановить зеленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой Зе-режим!», — написал он.

Самое любопытное, что эти призывы были размещены в российской соцсети «Одноклассники», которая запрещена на Украине. Однако это не помешало украинским правоохранителям найти посты и завести дело на их автора.

В итоге суд признал его виновным в публичном призыве к насильственному изменению, свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, пишет ФАН.

Ранее призыв бывшего посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Киевом прокомментировали российские политики и дипломаты.

В свою очередь позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отношении русского языка подверг критике норвежский журналист Бьерн Нистад. В интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона» Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, мотивировав это тем, что русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам. Он также назвал русский язык «степным наречием» и предложил называть его «слобожанским».

В октябре 2020 года Верховный суд Украины обязал русскоязычного президента страны Владимира Зеленского использовать при исполнении служебных обязанностей исключительно украинский язык.

