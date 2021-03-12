Вакцину «Спутник V» одобрили для использования в Азербайджане

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в Азербайджане.

Министерство здравоохранения страны утвердило ее для вакцинации населения.

«В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В Минздраве добавили, что «Спутник V» прошел регистрацию в нескольких десятках государств и показывает высокую эффективность.



Как отмечает ТАСС, в настоящее время в Азербайджане для вакцинации используется китайский препарат CoronaVac. Прививку сделали уже около 444 тысяч человек.



Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Россия хочет вакцинировать почти каждого десятого жителя планеты в этом году», в которой расписало перспективы массового производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за пределами РФ. «У нас есть возможность предоставить вакцину 700 миллионам человек за пределами России в этом году», — цитирует издание слова главного исполнительного директора государственного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

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Недавно стало известно, что промышленное производство «Спутника V» в конце марта будет налажено в Белоруссии. Первая — так называемая валидационная — партия вакцины в 15 тысяч ампул была выпущена белорусами еще 26 февраля. Ранее Российский фонд прямых инвестиций передал предприятию «Белмедпрепараты» технологию производства «Спутника V», предоставил необходимый биологический материал, а также помог с закупкой оборудования и сырья.

Кроме того, Италия первой из стран ЕС подписала договор на производство «Спутника V».