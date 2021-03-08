«Газпром» прекратит подачу газа неплательщикам в Дагестане

С середины апреля «Газпром» собирается остановить подачу топлива дагестанским абонентам, имеющим крупную задолженность за потребленный газ.

В компании пояснили, что пока их не отключают от системы из-за погодных условий.

Хотя население не платит по счетчикам и уже задолжало огромные суммы, «Газпром» не готов оставлять людей без тепла в зимний период.

«Нужно быть готовыми к тому, что с 15 апреля вопрос может быть поставлен очень жестко, и должников будут отключать от газотранспортной системы», — цитирует ФАН исполнительного директора компании «Газпром газораспределение Дагестан» Ризвана Газимагомедова.

По данным на 1 октября 2020 года, объем просроченной задолженности дагестанских потребителей составил 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам превысили 9,4 млрд рублей.

На одном из совещаний заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров предложил рассмотреть возможность списания долгов за потребленный газ в республике. Он признал, что платежная дисциплина в регионе остается на низком уровне уже много лет, и допустил, что накопившаяся задолженность никогда не будет оплачена.

Ранее сообщалось, что из-за сложившейся в Дагестане ситуации «Газпром» намерен отказаться от сбыта голубого топлива и газораспределения в республике. Компания намерена перейти исключительно на оптовые поставки газа в регион.

Напомним, предложение простить россиянам безнадежные долги в Госдуме начали обсуждать еще в начале 2019 года. Тогда это было связано с резонансным случаем списания жителям Чечни 9-миллиардного долга за газ в судебном порядке. Обращения в прокуратуру о списании населению долгов за газ направили депутаты целого ряда региональных органов власти, включая Башкирию, Чувашию, Смоленскую, Свердловскую области и Красноярский край, но сходу решение принято не было.

В июне 2019 года сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов совместно с группой депутатов внесли в Госдуму законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьей о признании задолженности по жилищно-коммунальным платежам (ЖКХ) свыше сроков исковой давности безнадежной к взысканию.

