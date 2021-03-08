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Коронавирус обнаружили у президента Сирии и его жены

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© imago/Xinhua/ТАСС

© imago/Xinhua/ТАСС

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад заразились COVID-19.

Об этом сообщила в Twitter канцелярия главы государства.

«После того, как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами коронавируса, президент Асад и госпожа Асма аль-Асад сдали ПЦР-тест, результат оказался положительным», — говорится в сообщении.

В настоящее время сирийский лидер и его жена чувствуют себя хорошо, их состояние стабильное.

В канцелярии отметили, что супруги продолжат выполнять свою работу во время домашнего карантина, который продлится две-три недели.

В январе положительный тест на коронавирус сдал президент Армении Армен Саркисян. Он остался на самоизоляции в Лондоне и продолжал работать по мере возможности. Сообщалось, что Саркисян тяжело переносил болезнь.

В начале октября прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании врачи обнаружили COVID-19.

Примерно в то же время коронавирус выявили и у экс-президента Украины Петра Порошенко.

В ноябре COVID-19 заразился и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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