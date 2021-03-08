Коронавирус обнаружили у президента Сирии и его жены
- 08 марта 2021, 15:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад заразились COVID-19.
Об этом сообщила в Twitter канцелярия главы государства.
«После того, как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами коронавируса, президент Асад и госпожа Асма аль-Асад сдали ПЦР-тест, результат оказался положительным», — говорится в сообщении.
В настоящее время сирийский лидер и его жена чувствуют себя хорошо, их состояние стабильное.
В канцелярии отметили, что супруги продолжат выполнять свою работу во время домашнего карантина, который продлится две-три недели.
В январе положительный тест на коронавирус сдал президент Армении Армен Саркисян. Он остался на самоизоляции в Лондоне и продолжал работать по мере возможности. Сообщалось, что Саркисян тяжело переносил болезнь.
В начале октября прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании врачи обнаружили COVID-19.
Примерно в то же время коронавирус выявили и у экс-президента Украины Петра Порошенко.
В ноябре COVID-19 заразился и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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