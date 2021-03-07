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Хакерским атакам подверглись около 40 компаний в России

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© pixabay.com, ridus.ru

© pixabay.com, ridus.ru

Используя уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, хакеры предприняли атаки примерно на 40 компаний в России.

О серии этих атак Microsoft сообщила 2 марта.

В свою очередь эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют в течение последней недели рост количества попыток использования уязвимостей Exchange Server для проникновения в корпоративные сети.

По информации пресс-службы компании, цель этих атак — кража конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использование шифровальщиков.

Чтобы защититься от таких атак, в «Лаборатории Касперского» рекомендовали установить обновление от Microsoft и использовать программные защитные решения.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США могли подвергнуться хакерским атакам со стороны группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Как сообщает Bloomberg, киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. По данным источника агентства, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тысяч организаций, пользующихся продуктами Microsoft.

Ранее стало известно, что экспертам «Лаборатории Касперского» удалось обнаружить в популярном мессенджере фейковую рассылку с информацией о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. Ссылка в сообщении вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения, а для ее использования необходимо было оформить платную подписку.

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