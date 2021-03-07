Фанатам запретили посещать футбольные матчи за выход на поле в Волгограде

Двое болельщиков, вышедшие на поле во время матча «Ротор» — «Химки» в Волгограде, три года не смогут ходить на футбол.

Кроме того, они проведут под арестом 10 суток.

«10 суток ареста и запрет на посещение матчей на три года назначено судом двоим фанатам за нарушение порядка проведения спортивных мероприятий», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

Отмечается также, что на момент правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет агентство.

Как сообщили в ведомстве накануне, 6 марта во время матча двое жителей Волгограда перелезли через ограждение и перешли поле.

Один из нарушителей — 18-летний юноша, судимый в 2018 году по статье о мошенничестве, а другой — 37-летний волгоградец. В результате судье пришлось остановить игру, а фанаты «Ротора» были задержаны сотрудниками полиции. Они составили административные протоколы по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Итог матча — нулевая ничья.

Как писал ранее ridus.ru, 16 июля 2018 года Хамовнический суд города Москвы приговорил к 15 суткам административного ареста участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая накануне вместе с еще тремя молодыми людьми выбежала на поле стадиона «Лужники» во время финального матча ЧМ-2018.