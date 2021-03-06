Сенат США принял пакет мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн

С перевесом всего в один голос Сенат США утвердил предложенный президентом страны Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии.

Он предусматривает расходы в размере 1,9 трлн долларов.

Документ поддержали 50 сенаторов, а 49 проголосовали против.

В законопроект был внесен ряд поправок, и теперь 9 марта его должна рассмотреть палата представителей Конгресса США, сообщил лидер демократического большинства в нижней палате американского законодательного органа Стени Хойер.

«Палата представителей рассмотрит во вторник одобренную Сенатом версию плана, чтобы мы смогли отправить документ на подпись президенту США Джо Байдену в начале недели», — приводит ТАСС слова Хойера.

Как известно, меры по стимулированию экономики направлены на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тысяч.

Анонсированный Байденом 20 января «Американский план спасения» некоторые экономисты называют слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к «перегреву» экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в Конгрессе, которые называют план президента «списком пожеланий либералов» и считают, что существенная часть выделяемых денег пойдет на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после пандемии.

© Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Согласно пакету мер, около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, приблизительно 400 млрд долларов пойдут непосредственно на борьбу с пандемией, а остальные средства — на стимулирование экономики. Предполагается также, что многие американцы получат единовременную выплату в размере 1 400 долларов.

Ранее член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель выразила надежду, что пакет поддержки экономики США, предлагаемый администрацией Джо Байдена, вероятно, положительно отразится и на еврозоне.

В свою очередь бывший главный экономист по США Deutsche Bank и бывший главный экономист Alliance Bernstein Джозеф Карсон предупредил, что, если администрация Байдена протолкнет свой пакет стимулов, совокупный объем бюджетного стимулирования в США за год составит 5 триллионов долларов или 25% от ВВП. По словам Карсона, это почти в два раза больше, чем военные расходы страны в период Первой мировой войны (13,6% от ВВП), хотя и не дотягивает до трат Второй мировой (35,5% от ВВП).