Видео: снос здания в Москве повредил несколько машин

Из-за сноса здания училища имени принца Ольденбургского в Бригадирском переулке в Москве поврежденными оказались несколько автомобилей.

У машин разбиты стекла и фары, помяты кузов и двери.

Момент обрушения здания, в результате которого обломки упали на автомобили, попал на видео.

Как сообщает Life Shot, компания подрядчика, выполнявшая работы по сносу, уже пообещала владельцам машин возместить ущерб.

«Подрядчик от этого не отстраняется, сказал, что возместит ущерб», — рассказал паблику один из водителей.

По его словам, цену назначат ремонтники. Он добавил, что такое решение проблемы его устраивает, поскольку оформлять через полицию долго, а машина ему нужна сейчас.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на улице Нейбута на припаркованную у подъезда панельной многоэтажки машину рухнула бетонная плита. Хозяин автомобиля, счищавший снег с лобового стекла, чудом не пострадал. Насколько сильно повезло Александру из Владивостока стало понятно, когда в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда. «С днем рождения!», — поздравили мужчину блогеры.