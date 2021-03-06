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Европарламент намерен использовать «Северный поток 2» против России

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© pixabay.com

© pixabay.com

Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен использовать «Северный поток 2» как инструмент давления на Москву.

По его словам, этот газопровод «не в европейских интересах».

Вебер призвал Брюссель использовать «Северный поток 2» как «рычаг во внешней политике», поскольку Берлин не намерен останавливать проект.

В интервью журналу Spiegel политик отметил, что, по его мнению, «Северный поток 2» экономически стабилизирует «систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств — членов».

«Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — цитирует его издание. Он также предложил увязать эксплуатацию газопровода с «дальнейшим поведением» Москвы.

© dpa/picture-alliance/ТАСС

© dpa/picture-alliance/ТАСС

Депутат добавил, что Европе следует «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками» и вести себя более уверенно во внешней политике.

Накануне власти Украины призвали Белый дом ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим». В частности, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока 2».

Ранее 40 американских сенаторов обратились к президенту Байдену с призывом ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2».

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