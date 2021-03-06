Путин наградил медиков орденами и медалями за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

За самоотверженную борьбу с эпидемией наград удостоены более 200 медицинских работников.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в июне 2020 года. Эти награды вручаются медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с различными заболеваниями.