Путин наградил медиков орденами и медалями за борьбу с коронавирусом
- 06 марта 2021, 13:59
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
За самоотверженную борьбу с эпидемией наград удостоены более 200 медицинских работников.
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в июне 2020 года. Эти награды вручаются медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с различными заболеваниями.
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