Изменена трактовка футбольных правил игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес коррективы в правила, касающиеся игры рукой.

Отныне больше не считается нарушением случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот.

При этом любой гол, забитый рукой даже неумышленно, не будет засчитан. Однако, если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение арбитра.

Игра рукой также считается нарушением, если игрок умышленно коснулся мяча кистью или рукой, а также, если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела, сообщается на сайте IFAB.

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Согласно новым правилам, случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, по-прежнему оставлены на усмотрение арбитров.

Кроме того, на заседании IFAB было принято решение сохранить возможность проведения пяти замен в матчах из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Вышеперечисленные правила вступят в силу 1 июля 2021 года.

Ранее IFAB запретил игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку.