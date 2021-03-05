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В СК РФ сообщили о росте числа преступлений при помощи интернета на 73%

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© кадр из фильма "Кунг Фьюри"

© кадр из фильма "Кунг Фьюри"

В 2020 году на 73% выросло число преступлений, совершенных при помощи интернета, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, он уточнил, что в прошлом году было совершено 510 396 преступных деяний с использованием информационных технологий и интернета.

По словам Бастрыкина, СК занимался расследованием 11 493 таких преступлений, что на 30% больше, чем в 2019 году.

«Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2700 хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экстремистскими проявлениями», — цитирует ТАСС главу СК.

© pexels.com

© pexels.com

Бастрыкин обратил внимание, что интернет активно используется для совершения террористических преступлений. В 2020 году в суды были направлены 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 — совершенных с использованием интернета.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий создание в стране специализированных подразделений в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда, которые займутся расследованием преступлений в Сети.

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