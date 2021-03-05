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Для спецшколы при НГУ построят новый кампус и развлекательный центр

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© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

Новый кампус с развлекательным центром построят для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Новосибирск.

«Я обещаю, что я возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», — сказал глава правительства.

Мишустин также поздравил директора СУНЦ НГУ Людмилу Некрасову с Международным женским днем. Некрасова участвовала в конкурсе «Лидеры России». Во время конкурса премьер был ее наставником.

Людмила Некрасова рассказала, что сейчас в СУНЦ обучаются около 500 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов, приехавших из разных регионов России. «Школа у нас очень хорошая — сибирский „Хогвартс“, потому что мы же получаем приглашение по аналогии с приглашением в школу волшебства», — отметила она.

Одной из главных особенностей СУНЦ является то, что в центре работают не обычные школьные учителя, а научные сотрудники и преподаватели вузов, передает «РИА Новости».

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