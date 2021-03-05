Как «цифровой налог» поможет российскому IT-сектору

В правительстве России обсуждают введение налога для глобальных IT-корпораций. Как рассказал один из участников совещания представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, новый налог будет взиматься с иностранных компаний, которые пользуются личными данными россиян, чтобы вести активную рекламную деятельность на территории РФ. Вырученные деньги пойдут на поддержку отечественной цифровой отрасли, передает газета «Ведомости».

В российском экспертном сообществе всецело поддерживают предложение о введении «цифрового налога». Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев напомнил, что транснациональные IT-гиганты, имея доминирующее положение на цифровом рынке, зарабатывают на продвижении товаров и услуг среди русскоязычных пользователей Сети миллиарды рублей. Однако открывать в России свои официальные представительства они не спешат. Из-за этого власти не в состоянии точно определить уровень их доходов и проверить правильность исчисления налоговых выплат.

Введение подобного налога — актуальная мера, которая должна помочь российскому IT-сектору развиваться. Важно, что это международный тренд. ЕС тоже движется в эту сторону, и сейчас рассматривается вопрос обязать транснациональные IT-корпорации публично раскрывать сведения о том, сколько они платят налогов и каков их оборот в каждом государстве — члене ЕС. После введения прозрачного оборота следующим шагом станет введение новых налогов. За эту меру уже второй год выступает Франция, — отметил Журавлев.

Помощь локальным компаниям со стороны государства в конкурентной борьбе с глобальными IT-корпорациями — практика, которая используется во всем мире, уверен президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов. „Цифровой налог“ является одной из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса в области рекламы», — пояснил эксперт.

Подобным налогом обложены крупнейшие цифровые компании, например, в Италии и Франции. Эти компании оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест. Россия — страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправданно, тем более что его механику можно подсмотреть в странах Евросоюза, — приводит слова генерального директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина «Российская газета».

«Транснациональные цифровые компании оказывают услуги на территории разных стран. При этом свои доходы они формируют исключительно в стране регистрации и там же платят налоги. Поэтому введение „цифрового налога“ актуально как никогда. И не только в России. Сегодня очень многие страны занимаются этим вопросом», — заявил в интервью «РИА Новости» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.