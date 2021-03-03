В МВД опровергли информацию об отказе хранить отпечатки пальцев до 100 лет

В МВД РФ опровергли информацию о том, что ведомство отказалось от разработки законопроекта, который предполагает увеличение срока хранения отпечатков пальцев россиян до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет.

«Работа над проектом федерального закона „О внесении изменений в статью 13 Федерального закона „О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации“ продолжается в плановом порядке», — отметили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, дактилоскопические данные граждан должны храниться до достижения ими 80-летнего возраста либо до момента установления факта их смерти. Авторы законопроекта считают, что изменения необходимы в связи с тенденцией к увеличению количества россиян, достигших возраста 80 и более лет.