Победитель «Лидеров России» обсудил с Силуановым благоустройство Волгограда

Победитель конкурса «Лидеры России» генеральный директор Волгоградского композитного завода Руслан Морозов представил министру финансов Антону Силуанову проект реконструкции центра Волгограда.

«Основная задача проекта — запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. Как правило, регионам на эти цели выделяются капитальные федеральные гранты. Однако после проведения благоустройства территорий чаще всего их обеспечение и развитие в дальнейшем оказывается проблемой, так как ложится на малые бюджеты моногородов либо муниципальных районов. Соответственно, территория рано или поздно увядает. И наша главная цель — выработать такой механизм, при котором преображенная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта (в случае его необходимости), а в перспективе — выйти на самоокупаемость», — пояснил Морозов.



По его мнению, благоустройство центральной части Волгограда за счет размещения объектов общепита, аттракционов и торговых площадей создаст более сотни новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованных участков.

Антон Силуанов отметил, что идея победителя конкурса «Лидеры России» очень хорошо проработана.



В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы — это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан, — подчеркнул министр финансов.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.