найти ×
   
  • USD +0.53
    74.58
  • EUR +0.12
    89.57
СохранитьСохранено0
×

-201684

Победитель «Лидеров России» обсудил с Силуановым благоустройство Волгограда

Small f632c44589

Победитель конкурса «Лидеры России» генеральный директор Волгоградского композитного завода Руслан Морозов представил министру финансов Антону Силуанову проект реконструкции центра Волгограда.

«Основная задача проекта — запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. Как правило, регионам на эти цели выделяются капитальные федеральные гранты. Однако после проведения благоустройства территорий чаще всего их обеспечение и развитие в дальнейшем оказывается проблемой, так как ложится на малые бюджеты моногородов либо муниципальных районов. Соответственно, территория рано или поздно увядает. И наша главная цель — выработать такой механизм, при котором преображенная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта (в случае его необходимости), а в перспективе — выйти на самоокупаемость», — пояснил Морозов.

По его мнению, благоустройство центральной части Волгограда за счет размещения объектов общепита, аттракционов и торговых площадей создаст более сотни новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованных участков.

Антон Силуанов отметил, что идея победителя конкурса «Лидеры России» очень хорошо проработана.

В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы — это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан, — подчеркнул министр финансов.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали
39132208читать позжечитаю позже
Животные
«Пойду-ка я лучше домой»: как уличная банда котов испугала одинокого пса
23022111читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета

Эксперт предупредил о возможных проблемах.

-205639читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

11026635читать позжечитаю позже