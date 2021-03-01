Родители пожаловались на рукоприкладство воспитателей московского детсада

В столичном детском саду «Гудвин» воспитатели общаются с детьми с помощью оплеух.

Отец мальчика, которого ударили по лицу, с трудом совладал с гневом, посмотрев видеозапись.

Пострадала и двухлетняя девочка, которую задели по голове локтем.

Однако рукоприкладство не единственная проблема этого детсада. Родители малышей также жалуются на плохое питание.

При этом воспитатели ничего не боятся, поскольку большинство детей еще не умеют говорить и не способны рассказать о том, как их истязают.

Мама маленькой Насти случайно увидела кадры, где дети спят по двое, валетом, так как на всех кроватей не хватает.

Как сообщает «РЕН ТВ», так называемый детский сад находится в подъезде обычного жилого дома, в нескольких совмещенных квартирах. Отдать туда своих детей родители решились из-за низкой стоимости — 18 тысяч рублей в месяц.

Узнав о практикуемых в детсаду издевательствах, возмущенные родители решили выяснить у заведующей, почему их детей кормят тефтелями из риса и тумаками, однако диалога не получилось.

Не помогли ни уговоры открыть дверь по-хорошему, ни монтировка. Почему так произошло, будут разбираться правоохранительные органы.

Как писал ранее ridus.ru, Липецкий суд оштрафовал Ольгу Полякову, директора частного детского сада «Маленькая страна», где нянечка заклеила ребенку рот клейкой лентой.

Также сообщалось, что в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края одна из нянь детского сада № 42 насильно кормила воспитанницу и несколько раз ударила ее.