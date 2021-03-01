Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному сроку

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием.

В итоге он был приговорен к трем годам лишения свободы, к двум из которых — условно.

Таким образом, за решеткой Саркози проведет целый год, сообщает Euronews.

Бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и приговорены к аналогичным срокам: два года условно и один год реального заключения.

По версии следствия, экс-президент мог пообещать Азиберу через своего адвоката должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании, касавшемся обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Согласно имеющейся у следствия информации, в 2007 году в ходе встречи с Беттанкур Саркози получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти средства он якобы потратил на финансирование своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам на пост главы государства запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

Как писал ранее ridus.ru, Национальная финансовая прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров.



Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения, а его защита настаивала на прекращении судебного процесса.

В марте 2018 года бывшего французского лидера взяли под стражу в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. В октябре 2020 года его также обвинили в создании «преступного сообщества».