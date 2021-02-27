Названа причина отказа Болгарии от участия в учениях НАТО в Черном море

Болгария не примет участие в маневрах НАТО Poseidon 21, которые начались в субботу, 27 февраля, в румынском порту Констанца в Черном море.

Причиной отказа называются случаи COVID-19, выявленные на двух кораблях.

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией коронавируса, и по этой причине он отклонил участие в учениях», — цитирует «Радио Румыния» начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита.

Эту информацию подтвердил ТАСС министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов. По его словам, о возникших проблемах румынские коллеги были уведомлены еще неделю назад. «В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек», — сообщил он.

Помимо Болгарии в учениях планировалось участие еще шести стран НАТО: Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта. В них задействованы более 700 военных, 13 кораблей и девять самолетов.

В сценарии предусмотрены нейтрализация подводных угроз с проведением операций по гидрографической разведке, обнаружению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, а также противодействие авиации, надводным кораблям и подводным лодкам. Также запланированы буксировка поврежденного корабля, заправка топливом на море и оказание первой помощи.



Комментируя военные учения США и Турции, в посольстве России в Вашингтоне заявили, что Соединенным Штатам стоит прекратить поиски врагов в Черном море и обратить внимание на собственные территориальные воды.



Как писал ранее ridus.ru, командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс обвинил Россию в дестабилизации ситуации во всем мире и угрозе для Соединенных Штатов, а также их союзников.

